Полузащитник сборной Казахстана Оразов - о победе над сборной Финляндии: «В раздевалке творилось безумие»

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов высказался о волевой победе над сборной Финляндии (2:1) в матче восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Игрок отметил, что команда доказала, что у неё есть характер и она хочет пробиться на Евро-2024.

«Будем через пот, кровь и слезы добиваться своей цели. В раздевалке после матча творилось безумие. Атмосфера в сборной просто шикарная», - приводит слова Оразова Vesti.kz.

До конца отборочного этапа подопечными Магомеда Адиева осталось провести два матча (Сан-Марино и Словения).