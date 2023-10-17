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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дубль Зайнутдинова позволил сборной Казахстана одолеть финнов и остаться в борьбе за Евро-2024

17 Октября 2023 • 20:55 Комментировать
Финляндия
1:2
Казахстан
окончен

Сборные Финляндии и Казахстана провели матч восьмого тура квалификации чемпионата Европы. Эти команды проигрывали четыре очка лидерам группы и остро нуждались в победе для того, чтобы сохранить реальные шансы на выход в финальную стадию. Хозяева были острее, но игра получилась драматичной.

Йоэль Похьянпало с угла вратарской бил боковыми ножницами - промах. Игорь Шацкий выручал гостей в трех моментах подряд, затем промахи Похьянпало и Марата Быстрова. И все же давление финнов привело к результату. Роберт Тейлор со штрафного метров с 25 поразил верхний угол ворот - 1:0. После перерыва Даниэль Хоканс выбежал один на один с голкипером и пробил рядом со штангой. В ответ Асхат Тагыберген зарядил со сверхдальнего расстояния в перекладину. На 76-й минуте пенальти в пользу гостей за игру рукой, и Бактиёр Зайнутдинов на силу пробил по центру - 1:1. На 90-й минуте экс-игрок ЦСКА принес гостям не совсем логичную, но крайне важную победу. После подачи углового на ближнюю штангу Зайнутдинов головой переправил мяч в дальнюю часть ворот - 1:2.

Казахстан набрал 15 очков и проигрывает один балл Дании и Словении, финны с 12 баллами выбыли из гонки.

Протокол игры  
Финляндия1:2Казахстан
(1:0) Тейлор Роберт28'  
  76'Зайнутдинов Бактиёр (1:1)
  90'Зайнутдинов Бактиёр (1:2)
Градецки ЛукашАлхо Николай 90' (Уронен Йере ( 90') Хосконен АрттуИванов Роберт  72'Йенсен Ричард 90' (Соири Пюрю ( 90') Тейлор Роберт 77' (Кялльман Беньямин ( 77') Камара ГленКайринен КаанХоканс ДаниэльПохьянпало ЙоэльПукки Теэму
Запасные: Лингман ЛукасФорсс МаркусСинисало ВильямиМяйнпя НилоКето ХугоТенхо МироПаллас НоаВяйсянен ЛеоПелтола Матти
Шацкий ИгорьБыстров Марат 87' (Скворцов Лев ( 87') Марочкин Александр  27'Алип НуралыКаиров Багдат 86' (Тапалов Еркин ( 86') Зайнутдинов БактиёрБейсебеков Абзал 55' (Куат Исламбек ( 55') Тагыберген Асхат 87' (Ерланов Темирлан ( 87') Вороговский Ян  82'Оразов РамазанСамородов Максим  80' 86' (Аймбетов Абат ( 86')
Запасные: Дарабаев АсланДосмагамбетов ТимурЗуев АлександрШайзада БекханСвиридов ИванЧесноков ИсламЗаруцкий Александр
17 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Финляндии Сборная Казахстана Бактиёр Зайнутдинов
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