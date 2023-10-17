Дубль Зайнутдинова позволил сборной Казахстана одолеть финнов и остаться в борьбе за Евро-2024

Сборные Финляндии и Казахстана провели матч восьмого тура квалификации чемпионата Европы. Эти команды проигрывали четыре очка лидерам группы и остро нуждались в победе для того, чтобы сохранить реальные шансы на выход в финальную стадию. Хозяева были острее, но игра получилась драматичной.

Йоэль Похьянпало с угла вратарской бил боковыми ножницами - промах. Игорь Шацкий выручал гостей в трех моментах подряд, затем промахи Похьянпало и Марата Быстрова. И все же давление финнов привело к результату. Роберт Тейлор со штрафного метров с 25 поразил верхний угол ворот - 1:0. После перерыва Даниэль Хоканс выбежал один на один с голкипером и пробил рядом со штангой. В ответ Асхат Тагыберген зарядил со сверхдальнего расстояния в перекладину. На 76-й минуте пенальти в пользу гостей за игру рукой, и Бактиёр Зайнутдинов на силу пробил по центру - 1:1. На 90-й минуте экс-игрок ЦСКА принес гостям не совсем логичную, но крайне важную победу. После подачи углового на ближнюю штангу Зайнутдинов головой переправил мяч в дальнюю часть ворот - 1:2.

Казахстан набрал 15 очков и проигрывает один балл Дании и Словении, финны с 12 баллами выбыли из гонки.