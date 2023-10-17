Главный тренер сборной Казахстана Адиев подвёл итоги матча против сборной Финляндии

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о волевой победе над сборной Финляндии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Специалист отметил, что его команде не удалось провести начало матча, так как было запланировано, однако в конце первой половины, по его мнению, игра выровнялась.

«В перерыве я отметил, что нужно продолжать играть в том же духе. Считаю, что второй тайм мы провели намного лучше, создавая опасные моменты. Поэтому мы и добились нужного результата», - заявил Адиев местным СМИ.

Напомним, что дублем в составе победителей отметился Бактиёр Зайнутдинов.