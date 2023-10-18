Зуев — о вызове в сборную Казахстана: «Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Зуев поделился впечатлениями от вызова в сборную Казахстана.

«Рад вызову в сборную! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах», — написал Зуев в своем телеграм-канале.

27-летний футболист впервые был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 против Дании и Финляндии, однако на поле не появился.

В восьми играх сборная Казахстана набрала 15 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы H.