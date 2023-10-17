​Алип и Зайнутдинов – в основе Казахстана на матч против Финляндии

Во вторник вечером сборные Финляндии и Казахстана проведут матч в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Рулевой казахстанской национальной команды Магомед Адиев решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шацкий, Быстров, Марочкин, Алип, Каиров, Зайнутдинов, Байсебеков, Тагыберген, Вороговский, Оразов, Самородов.

Матч между сборными Финляндии и Казахстана стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборные Финляндии и Казахстана после семи туров имеют по 12 очков в своих активах. Выше идут Словения и Дания (по 16 очков).