​Матчи отбора на Евро-2024 во вторник начнутся с минуты молчания

Вторничные матчи отбора на чемпионат Европы – 2024 начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Минутой молчания футболисты и зрители на матчах почтут память двух фанатов сборной Швеции, которые погибли в понедельник в Брюсселе недалеко от стадиона в результате теракта. Матч сборных Бельгии и Швеции был приостановлен после первого тайма.

Добавим, что на вторничном матче сборных Англии и Италии будут усилены меры безопасности. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли».

Чемпионат Европы пройдёт в Германии в июне-июле 2024 года.