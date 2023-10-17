Финляндия - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Финляндии и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Финляндия - Казахстан
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Протокол игры
Градецки Лукаш•Алхо Николай•Хосконен Артту•Иванов Роберт•Йенсен Ричард•Тейлор Роберт•Камара Глен•Кайринен Каан•Хоканс Даниэль•Похьянпало Йоэль•Пукки Теэму
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Каиров Багдат•Зайнутдинов Бактиёр•Бейсебеков Абзал•Тагыберген Асхат•Вороговский Ян•Оразов Рамазан•Самородов Максим
17 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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