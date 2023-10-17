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Чемпионат Европы по футболу 2024

Финляндия - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

17 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Финляндия
0:0
Казахстан
1 1.60 X 3.80 2 6.60
1-й тайм

Сборные Финляндии и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Финляндия0:0Казахстан
Градецки ЛукашАлхо НиколайХосконен АрттуИванов РобертЙенсен РичардТейлор РобертКамара ГленКайринен КаанХоканс ДаниэльПохьянпало ЙоэльПукки Теэму
Запасные: Лингман ЛукасФорсс МаркусСинисало ВильямиМяйнпя НилоКето ХугоСоири ПюрюТенхо МироКялльман БеньяминПаллас НоаВяйсянен ЛеоУронен ЙереПелтола Матти
Шацкий ИгорьБыстров МаратМарочкин АлександрАлип НуралыКаиров БагдатЗайнутдинов БактиёрБейсебеков АбзалТагыберген АсхатВороговский ЯнОразов РамазанСамородов Максим
Запасные: Дарабаев АсланТапалов ЕркинКуат ИсламбекЕрланов ТемирланДосмагамбетов ТимурЗуев АлександрСкворцов ЛевАймбетов АбатШайзада БекханСвиридов ИванЧесноков ИсламЗаруцкий Александр
17 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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ФИНЛЯНДИЯ КАЗАХСТАН
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Казахстан Казахстан
0
0
1.56 4.20 6.80
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Сербия Сербия
Черногория Черногория
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