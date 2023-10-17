Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана.

Бывший игрок ЦСКА и «Ростова» отметился дублем в победном матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 против Финляндии. Теперь на счету Бактиёра 14 голов в футболке национальной команды, что позволило ему опередить Руслана Балтиева (13 мячей).

В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провёл 34 матча, начиная с 2018 года. Волевая победа над Финляндией позволила подопечным Магомеда Адиева остаться в борьбе за путёвку на Евро-2024 с 15 очками после восьми туров.