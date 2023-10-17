Зайнутдинов: «У нас есть мечта выйти на Евро, поэтому мы не могли проиграть»

Полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов высказался о победе над сборной Финляндии (2:1) в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Игрок «Бешикташа» отметил, что в первом тайме у его команды ничего не получалось, но затем наставник нашёл нужные слова.

«У нас есть мечта выйти на Евро, поэтому мы не могли проиграть сегодня. Будем биться до конца ради герба. Что сказал Адиев? Это наше личное», - приводит слова Зайнутдинова Vesti.kz.

Напомним, что Бактиёр Зайнутдинов стал автором дубля, тем самым сохранив шансы сборной Казахстана на попадание на чемпионат Европы через отборочный этап.