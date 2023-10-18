Байдачный высказался о заслуге тренера Адиева в успехах сборной Казахстана

Бывший тренер «Терека» Анатолий Байдачный высказался о работе Магомеда Адиева на посту главного тренера сборной Казахстана.

Напомним, вчера, 17 октября, Казахстан одолел команду Финляндии (2:1) в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года. По мнению Байдачного, в успехах сборной Казахстана есть большая заслуга Адиева, который сейчас находится на своём месте.

«Я немного наблюдал за Казахстаном, однако, изучая результаты, важно отметить Адиева. Если они действительно пробьются на Евро-2024 — это будет огромным успехом», — цитирует Байдачного «РБ Спорт».

В восьми отборочных матчах Казахстан набрал 15 очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице группы H. От второй Словении команда Адиева отстаёт на четыре балла.