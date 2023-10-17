Зайнутдинов: «Горд, что я с Казахстана»

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов высказался о своём историческом достижении.

Сегодня, 17 октября, 25-летний футболист сборной Казахстана отметился дублем в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Финляндии (2:1), тем самым став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Всех с победой! Для меня честь побить рекорд Руслана Балтиева! Горд, что я с Казахстана, а именно с Тараза!» - написал Зайнутдинов в социальной сети.

Теперь на счету Зайнутдинова 14 забитых мячей, для этого ему понадобилось провести 34 матча за сборную Казахстана.