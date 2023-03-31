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Чемпионат Европы по футболу 2024

Веркаутерен: «Пока в Бельгии очень довольны Тедеско» эксклюзив

31 Марта 2023 • 13:48 Комментировать
Швеция
0:3
Бельгия
окончен

Экс-тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре сборной Бельгии в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года против Швеции (3:0), а также в товарищеской игре с Германией (3:2).

Напомним, бельгийскую сборную возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. По словам Веркаутерена, пока в Бельгии очень довольны работой немецко-итальянского специалиста.   

«В обоих матчах сборной Бельгии был очень высокий темп. В матче со сборной Швеции мы вообще контролировали весь матч, у них было очень мало моментов, а мы спокойно довели дело до победы, создавая опасность во всех фазах атаки.

Что же касается матча с Германией, то у нас были идеальные 35 минут. Мы могли забить и больше, чем два гола. Во втором тайме всё было сложнее, но мы справились и довели матч до победы. Я считаю, что в условиях короткой подготовки и внедрения новых футболистов — это очень хороший результат. Особенно мне понравилось, как сборная Бельгии играла в высокий прессинг против Германии и сумела проявить характер в трудный момент. Давайте не будем спешить, но пока в Бельгии очень довольны Тедеско», — сказал Веркаутерен

На чемпионате мира, который проходил в конце прошлого года сборная Бельгии не смогла преодолеть групповой этап турнира, пропустив вперёд себя команды Хорватии и Марокко, которые в итоге дошли до полуфинальной стадии мундиаля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Франк Веркаутерен Доменико Тедеско
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