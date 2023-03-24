Тедеско – самый молодой за последние 76 лет тренер сборной Бельгии на момент дебюта

Доменико Тедеско сегодня проведёт свой первый матч у руля сборной Бельгии.

Итальянский специалист возглавил «красных дьяволов» в феврале, сменив ушедшего после неудачи на катарском чемпионате мира Роберто Мартинеса. Как отмечает Opta, сегодня Тедеско станет самым молодым тренером сборной Бельгии в современной истории на момент дебютного матча – 37 лет и 193 дня. В далёком 1947 году в ещё более «юном» по тренерским меркам возрасте дебютировал Билл Гормли – 35 лет и 330 дней.

Бельгийцы сыграют в гостях против соперников из Швеции в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. Следить за ходом матча можно на портале LiveResult.ru.