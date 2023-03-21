Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Бельгия

Де Брёйне – новый капитан сборной Бельгии официально

21 Марта 2023 • 23:22 Комментировать
Швеция
...
Бельгия
1 3.50 X 3.30 2 2.15
24.03 22:45

Пресс-служба национальной сборной Бельгии назвала нового капитана команды. Им стал один из лучших полузащитников мира, 31-летний игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Он сменил на капитанском поприще Эдена Азара – полузащитник «Реала», оставивший лучшие страницы карьеры в «Челси», покинул сборную Бельгии после провального для «красных дьяволов» катарского мундиаля.

Вице-капитанами бельгийской сборной назначены голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Напомним, что этой зимой бельгийцев возглавил отлично знакомый российскому болельщику специалист Доменико Тедеско.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: