Пресс-служба национальной сборной Бельгии назвала нового капитана команды. Им стал один из лучших полузащитников мира, 31-летний игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Он сменил на капитанском поприще Эдена Азара – полузащитник «Реала», оставивший лучшие страницы карьеры в «Челси», покинул сборную Бельгии после провального для «красных дьяволов» катарского мундиаля.

Вице-капитанами бельгийской сборной назначены голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Напомним, что этой зимой бельгийцев возглавил отлично знакомый российскому болельщику специалист Доменико Тедеско.