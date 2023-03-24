Швеция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Швеции и Бельгии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Швеция - Бельгия
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Протокол игры
Ольсен Робин•Вальквист Линус•Линделоф Виктор•Экдаль Хьяльмар•Аугустинссон Людвиг•Сванберг Маттиас•Олссон Кристоффер•Густафссон Самуэль•Форсберг Эмиль•Кулушевски Деян•Исак Александр
Куртуа Тибо•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур•Де Брёйне Кевин•Онана Амаду•Карраско Янник•Лукебакио Доди•Лукаку Ромелу•Троссар Леандро
24 марта. Стадион "Френдс Арена".
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