Хет-трик Лукаку позволил сборной Бельгии триумфовать в Стокгольме

Сборные Швеции и Бельгии очным матчем стартовали в квалификации Евро-24. Казалось, что скандинавы дадут бой ещё недавно лучшей команде в рейтинге УЕФА, но всё обернулось разгромом.

В дебюте Янник Карраско чудом не попал по воротам в отличной позиции. В ответ Деян Кулушевски едва не открыл счет - на ленточке выручил защитник. Под конец тайма Ромелу Лукаку выиграл воздух и результативно завершил подачу с правого фланга. Сразу после перерыва Доди Лукебакио взял игру на себя и сделал всё сам, Лукаку осталось с метра расстрелять ворота. Жоан Бакайоко блеснул дриблингом и вывел Ромелу на пустые ворота - 3:0.

Доменико Тедеско шикарно дебютировал на посту наставника бельгийской сборной.