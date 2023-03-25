Хет-трик Лукаку позволил сборной Бельгии триумфовать в Стокгольме

Сборные Швеции и Бельгии очным матчем стартовали в квалификации Евро-24. Казалось, что скандинавы дадут бой ещё недавно лучшей команде в рейтинге УЕФА, но всё обернулось разгромом.
В дебюте Янник Карраско чудом не попал по воротам в отличной позиции. В ответ Деян Кулушевски едва не открыл счет - на ленточке выручил защитник. Под конец тайма Ромелу Лукаку выиграл воздух и результативно завершил подачу с правого фланга. Сразу после перерыва Доди Лукебакио взял игру на себя и сделал всё сам, Лукаку осталось с метра расстрелять ворота. Жоан Бакайоко блеснул дриблингом и вывел Ромелу на пустые ворота - 3:0.
Доменико Тедеско шикарно дебютировал на посту наставника бельгийской сборной.
Протокол игры
|35'Лукаку Ромелу (0:1)
|49'Лукаку Ромелу (0:2)
|83'Лукаку Ромелу (0:3)
Ольсен Робин•Вальквист Линус•Линделоф Виктор• 78'Экдаль Хьяльмар•Аугустинссон Людвиг85' (Гудмундссон Габриэль (85') •Сванберг Маттиас•Олссон Кристоффер 38'64' (Дьёкереш Виктор (64') •Густафссон Самуэль• 63'Форсберг Эмиль73' (Классон Виктор (73') •Кулушевски Деян• 90'Исак Александр73' (Ибрагимович Златан (73')
Куртуа Тибо•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур85' (Борнаув Себастьян (85') •Онана Амаду•Лукебакио Доди61' (Мангаля Орель (61') •Де Брёйне Кевин•Троссар Леандро61' (Бакайоко Жоан (61') •Карраско Янник90' (Опенда Лои (90') •Лукаку Ромелу85' (Салемакерс Алексис (85')
24 марта. Стадион "Френдс Арена".
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