Тедеско: «Лукаку сейчас в отличной форме»

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско оценил игру бельгийского форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

В матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 подопечные Тедеско разгромили сборную Швецию со счетом 3:0. В этой встрече 29-летний нападающий оформил хет-трик.

«Не стоит оценивать Лукаку только по голам. Он сейчас в отличной форме. У него есть все необходимые качества для игры в любом клубе», — цитирует Тедеско журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в 19 матчах за «Интер», в которых забил пять мячей и записал в свой актив одну голевую передачу.