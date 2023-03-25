Хаджи: Тедеско — отличный тренер, рад за него

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о главном тренере сборной Бельгии Доменико Тедеско. В дебютном матче бельгийцы разгромили Швецию (3:0).

«Конечно, рад за Тедеско, все-таки наш человек! Думаю, не только я, но и все спартаковцы рады за него: болельщикам и руководству он нравился. И тот факт, что его позвали в сборную Бельгии, показателен», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

При этом функционер не знает, добьется ли Тедеско успеха в сборной, но хочется надеяться на лучшее.

Напомним, 37-летний Тедеско был главным тренером московского «Спартака» с 2019 по 2021 год.