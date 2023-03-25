Лукаку сравнялся с Клозе и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил хет-трик в матче против Швеции (3:0).

Форвард отличился на 35-й, 49-й и 83-й минутах матча первого тура квалификации чемпионата Европы – 2024. Согласно информации Squawka, в активе Лукаку теперь 71 забитый мяч за бельгийскую национальную команду – пятый показатель среди игроков европейских сборных наряду с Мирославом Клозе, в прошлом выступавшим за Германию. Только Криштиану Роналду, Ференц Пушкаш, Роберт Левандовски и Шандор Кочиш располагаются выше в общем зачёте европейских бомбардиров.

Для достижения показателя в 71 гол Ромелу Лукаку потребовалось провести 105 матчей за сборную Бельгии.