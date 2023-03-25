Лукаку оформил третий хет-трик за сборную Бельгии – повторение рекорда

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку в третий раз отметился хет-триком в составе национальной команды.

29-летний игрок трижды поразил ворота сборной Швеции в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2024, который завершился победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. Как информирует Opta, Лукаку повторил рекорд сборной Бельгии по количеству матчей с тремя или более голами (3). Ранее этой отметки достиг только Роберт де Вен, выступавший за национальную команду ещё в начале прошлого века.

В активе Ромелу Лукаку в общей сложности 71 забитый мяч в 105 встречах за сборную Бельгии.