Де Брёйне сравнил Лукаку с Ибрагимовичем

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брёйне похвалил своего товарища по команде Ромелу Лукаку.

В пятницу форвард оформил хет-трик в поединке первого тура квалификации Евро-2024 против Швеции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Можно говорить много хорошего об Ибрагимовиче, который добился невероятных высот за свою карьеру, но Ромелу так же хорош и тоже забивает в любых обстоятельствах. Лукаку будет забивать всегда, пока играет всегда. Мы продолжим создавать для него моменты, а он будет приносить нам голы», – заявил футболист «Манчестер Сити», слова которого приводит журналист Альфредо Педулла.