Гасилин: «Мы привыкли видеть Бельгию фаворитом, но я поверю в Швецию»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался в преддверии матча отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 Швеция – Бельгия.

«Новый тренер Доменико Тедеско уже начал большие перестроения в составе Бельгии. Конечно, мы привыкли видеть Бельгию фаворитом, но это уже не та команда. Хоть у большинства букмекеров фаворитом является Бельгия, я поверю в Швецию. Мой прогноз — победа Швеции с форой (0)», — приводит слова Гасилина «Рейтинг Букмекеров».

Матч первого тура отборочного раунда ЧЕ-2024 между сборными Швеции и Бельгии состоится сегодня, 24 марта. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.