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Лига наций УЕФА

Бензема: В матче с австрийцами нам не хватило немного удачи

11 Июня 2022 • 10:18 Комментировать
Австрия
1:1
Франция
окончен

Звёздный нападающий французской сборной Карим Бензема в разговоре с журналистами высказался по поводу матча с Австрией в рамках Лиги наций.

Бензема сказал, что в поединке с австрийцами его команде не хватило немного удачи, так как голевых моментов сборная Франции создала огромное количество. Форвард считает, что французы заслужили гораздо больше, чем ничью.

«Мы не собираемся искать оправданий, так что нужно забыть эти разочаровывающие чувства и продолжать усердно работать», - добавил Бензема.

Напомним, что подопечные Дидье Дешама сыграли вничью с австрийцами со счётом 1:1. На данный момент французы занимают последнюю строчку в своей группе в Лиге наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Сборная Австрии Лига Наций
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