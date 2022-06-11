Рангник прокомментировал ничью в матче с Францией

Наставник австрийской сборной Ральф Рангник поделился с журналистами своим мнением по поводу поединка Лиги наций с французами.

Рангник сказал, что он старается настраивать своих футболистов на то, чтобы они получали от игры удовольствие, которое будет больше в случае победы. Немецкий специалист отметил, что австрийская сборная сыграла хорошо, но не стоит поздравлять её с этим, ведь команда упустила три очка.

Напомним, что подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью с французской командой со счётом 1:1. После трёх матчей в Лиге наций сборная Австрии имеет в активе четыре очка.