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Алаба: «Идеи Рангника отлично работают»

07 Июня 2022 • 13:56 Комментировать
Австрия
...
Франция
4.60 3.45 1.82
10.06 21:45

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Ральфом Рангником. Напомним, что немец возглавил команду совсем недавно по окончанию работы в «Манчестер Юнайтед».

«Рангник очень нам помог, с его приходом мы чувствуем улучшение. Мы прекрасно видим, что его планы на игру работают. Он хочет, чтобы мы не позволяли соперникам дышать воздухом. Это очень хорошо для нас», – цитирует Алабу The Athletic.

Ральф Рангник ранее подтвердил, что не сможет совмещать работу в сборной Австрии с должностью консультанта «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне немец также работал в московском «Локомотиве».

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Давид Алаба Австрия
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