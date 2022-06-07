Алаба: «Идеи Рангника отлично работают»

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Ральфом Рангником. Напомним, что немец возглавил команду совсем недавно по окончанию работы в «Манчестер Юнайтед».

«Рангник очень нам помог, с его приходом мы чувствуем улучшение. Мы прекрасно видим, что его планы на игру работают. Он хочет, чтобы мы не позволяли соперникам дышать воздухом. Это очень хорошо для нас», – цитирует Алабу The Athletic.

Ральф Рангник ранее подтвердил, что не сможет совмещать работу в сборной Австрии с должностью консультанта «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне немец также работал в московском «Локомотиве».