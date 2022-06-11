Вратарь австрийской сборной восхитился игрой Мбаппе

Голкипер сборной Австрии Патрик Пенц поделился с журналистами своим мнением по поводу игры звёздного французского нападающего Килиана Мбаппе.

Пенц сказал, что в матче с французами его команде немного повезло, так как после перерыва действующие чемпионы мира мощно прибавили и вполне могли вырвать победу. Голкипер отметил, что его восхитила игра Килиана Мбаппе.

«Мбаппе является одним из лучших игроков в мире, а его гол стал тому наглядным подтверждением», - добавил Пенц.

Напомним, что встреча между австрийцами и французами закончилась вничью со счётом 1:1. Мбаппе в концовке спас свою сборную от поражения.