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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Чуамени подпишет контракт с «Реалом»

10 Июня 2022 • 13:32 Комментировать
Австрия
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Франция
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Через 7 ч. 28 мин.

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени подпишет контракт с мадридским «Реалом» сразу после матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций Франция — Хорватия, который состоится 13 июня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что француз пройдёт медосмотр для испанского клуба после игры с Австрией 10 июня. 

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провёл в составе монегасков 50 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

По слухам, трансфер Чуамени может обойтись «Реалу» в сумму, превышающую 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Сборная Франции Сборная Хорватии Орельен Чуамени
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АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ
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