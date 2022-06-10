Стало известно, когда Чуамени подпишет контракт с «Реалом»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени подпишет контракт с мадридским «Реалом» сразу после матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций Франция — Хорватия, который состоится 13 июня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что француз пройдёт медосмотр для испанского клуба после игры с Австрией 10 июня.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провёл в составе монегасков 50 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

По слухам, трансфер Чуамени может обойтись «Реалу» в сумму, превышающую 100 миллионов евро.