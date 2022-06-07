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Лига наций УЕФА

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

07 Июня 2022 • 21:27 Комментировать
Австрия
...
Франция
4.60 3.45 1.82
10.06 21:45

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отсутствовал на тренировке национальной команды перед матчем с Австрией.

По данным Le parisien, другой французский игрок Н’Голо Канте работал индивидуально с тренером по физической подготовке. Что касается Мбаппе, то он отсутствовал на тренировке и появился на поле лишь в конце тренировке в шортах и кроссовках.

Напомним, форвард «ПСЖ» Мбаппе ранее получил травму колена и восстанавливается от повреждения. 10 июня сборная Франции на выезде сыграет против Австрии в рамках 3-го тура Лиги наций. Встреча пройдёт в Вене, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Лига Наций Килиан Мбаппе
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