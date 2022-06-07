Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отсутствовал на тренировке национальной команды перед матчем с Австрией.

По данным Le parisien, другой французский игрок Н’Голо Канте работал индивидуально с тренером по физической подготовке. Что касается Мбаппе, то он отсутствовал на тренировке и появился на поле лишь в конце тренировке в шортах и кроссовках.

Напомним, форвард «ПСЖ» Мбаппе ранее получил травму колена и восстанавливается от повреждения. 10 июня сборная Франции на выезде сыграет против Австрии в рамках 3-го тура Лиги наций. Встреча пройдёт в Вене, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.