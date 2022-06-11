Алаба разочарован ничьей с французами

Звёздный защитник австрийской сборной Давид Алаба в разговоре с журналистами не скрывал разочарования после матча с французами.

Алаба сказал, что он скорее разочарован, нежели счастлив, ведь у австрийской команды была прекрасная возможность одолеть действующих чемпионов мира. Защитник отметил, что у французов было чуть больше моментов, но Австрия была очень близка к победе, но где-то команде просто не хватило концентрации и удачи.

Напомним, что встреча между австрийцами и французами завершилась вничью со счётом 1:1. Сборную Австрии сейчас тренирует экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.