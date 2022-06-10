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Лига наций УЕФА

Мбаппе вырвал ничью для сборной Франции в Австрии

10 Июня 2022 • 23:39 Комментировать
Австрия
1:1
Франция
окончен

Сборная Франции завершила первый круг группового этапа Лиги наций без побед. В очередном туре подопечные Дешама проигрывали австрийцам, но сумели вырвать ничью.

Протокол игры  
Австрия 1:1Франция
(1:0) Вайманн Андреас37'   
  83'Мбаппе Килиан (1:1)
Пенц ПатрикЛайнер Штефан   9'  54' (Лазаро Валентино (  54') Траунер ГернотАлаба Давид  69' (Дансо Кевин (  69'   90') Вебер МаксимилианЛаймер КонрадШлагер КсаверЗайвальд Николас   17'Забитцер Марсель   89'Вайманн Андреас  64' (Онисиво Карим (  64') Арнаутович Марко  64' (Грегорич Михаэль (  64')
Запасные: Триммель КристоферКалайджич СашаЛюбичич ДеянФрайсль МартинЛинднер ХайнцВольф ХаннесВиммер ПатрикБаумгартнер Кристоф
Льорис УгоПавар БенжаменСалиба ВильямКонате ИбраимаТео ЭрнандесЧуамени Орельен  63' (Гендузи Маттео (  63') Камара БубакарДиаби МуссаГризманн Антуан  63' (Мбаппе Килиан (  63') Коман Кингсли  79' (Нкунку Кристофер (  79') Бензема Карим
Запасные: Кунде ЖюльКлосс ЖонатанМеньян МайкКимпембе ПреснелЭрнандес ЛюкаРабио АдриенДинь ЛюкаАреола АльфонсБен-Йеддер Виссам
10 июня. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).

Мало кто мог ожидать, что после двух туров в группе 1 элитного дивизиона Лиги наций замыкать квартет будут финалисты чемпионата мира. У французов и хорватов было по одному очку, правда, подопечные Дешама были чуть выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. В пятницу «лес блё» пытались исправить своё турнирное положение в гостевом матче против Австрии, которые с тремя баллами занимали вторую строчку.

В начале матча французы постарались забрать мяч и захватить инициативу. Гости старались идти вперёд, а хозяева отвечали контратаками. При этом в дебюте поединка каких-то острых моментов не возникало. Первый опасный момент возник на 18-й минуте, когда Диаби сбили справа. После навеса Гризманн с близкого расстояния пробил Камара, Пенц парировал удар перед собой, Бензема играл на добивании, но вратарь австрийцев вновь спас, а затем Зайвальд вынес мяч подальше.

Австрийцы порой подходили к штрафной французов, зарабатывали стандарты, но ничего из этого не выжимали. В целом темп не был высоким, и команды не стремились форсировать ход событий. Тем неожиданнее, что на 37-й минуте счёт был открыт, причём сделали это австрийцы. Хозяева перехватили мяч на чужой половине, быстро дошли до чужой штрафной, Арнаутович на право покатил на ход сделавшему забегание Лаймеру, а тот прострелил в центр, и Вайманн с линии вратарской пробил в цель.

Вскоре австрийцы могли и удвоить счёт. Лаймер сделал справа передачу в штрафную, Арнаутович, развернулся и пробил, но попал в руки Льорису. В ответ Бензема от левого угла штрафной бил в правый угол, но Пенц спас. Так на перерыв французы и ушли, уступая в счёте.

В начале второго тайма французы постарались прибавить, проведя несколько атак. Сначала Павар пальнул издали, но Пенц спас. Затем счёт мог сравнять Коман, когда после передачи справа получил мяч на дальнем углу вратарской, обыграл защитника, но пробил выше цели.

Однако после этого австрийцы собрались в обороне и перестали допускать моменты у своих ворот. При этом альпийцы сами вперёд даже в контратаки особо не бегали. У французов вышли и Мбаппе, и Нкунку, но моментов у ворот австрийцев гости не создавали.

Казалось, все катилось к минимальной победе австрийцев, но за пять минут до конца французы перехватили мяч на своей половине и провели быструю атаку. Мбаппе в центре поля сделал передачу на Нкунку и ускорился вперёд, получив пас на ход. Форвард «ПСЖ» слева ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол, не оставив Пенцу шансов.

Тут же гости едва не вышли вперёд. К Нкунку и Мбаппе присоединился Бензема, и после их розыгрыша форвард «ПСЖ» мощно пробил с левого угла штрафной, но угодил в Пенца, от которого мяч отскочил в перекладину, после чего вратарь австрийцев его забрал. В итоге так матч и завершился победой подопечных Рангника

В понедельник обе сборные завершат текущую сессию матчей в Лиге наций. Австрийцы отправятся в гости к датчанам, а французы примут дома хорватов.

Роман Андреев

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11.06  21:45 Англия ... Италия 1.82 3.55 4.60
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