Матч Австрия – Франция находится под угрозой срыва из-за образования «ямы» в центре поля

В понедельник, 6 июня состоялся матч Австрия – Дания (1:2). На газоне «Эрнст Хаппель» после игры образовалась воронка.

Сразу после финального свистка первым, кто обнаружил воронку, стал датчанин Андреас Сков Ольсен. Он увидел глубокую яму в центре поля сразу после матча. При росте игрока 187 сантиметров он вставил в образование половину своей голени.

«Это чрезвычайно опасно, если кто-то упадет, вы можете сломать себе ногу», — сказал он датскому телевидению.

После этого, федерация футбола Франции обратилась в УЕФА, чтобы организация провела расследование.

Матч 3-го тура Австрия – Франция должен пройти 10 июня на том самом стадионе. Начало запланировано на 21:45 мск.