Польша впервые с 2010 года пропустила шесть голов в одном матче

Сборная Польши по футболу очень крупно уступила бельгийцам в поединке в рамках Лиги наций.

Подопечные Роберто Мартинеса одержали уверенную победу со счётом 6:1, хотя бельгийцы пропустили первыми. Стоит отметить, что польская сборная впервые за последние 12 лет пропустила шесть мячей в одном отдельно взятом матче. Последний раз польская команда терпела подобное фиаско в 2010 году, когда их в товарищеской встрече разгромили испанцы с неприличным счётом 0:6.

Напомним, что в первом матче Лиги наций поляки не без труда переиграли валлийцев со счётом 2:1.