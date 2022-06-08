Бельгия забила 6 мячей полякам, пропустив первой

После фиаско в матче с Голландией (1:4) бельгийцы рисковали проиграть ещё один домашний поединок, против команды Польши. Гости вели в счете после гола Роберта Левандовски, но второй сенсации все же не получилось. «Красные дьяволы» отыгрались после перерыва благодаря голу Акселя Витселя, а далее удары Кевина де Брёйне, Леандро Троссара (дважды) и Леандера Дендронкера сделали результат 5:1. На 90-й минуте Луис Икома забил шестой мяч.
У сегодняшних соперников по три очка.
Протокол игры
|28'Левандовски Роберт (0:1)
|(1:1) Витсель Аксель42'
|(2:1) Де Брёйне Кевин59'
|(3:1) Троссар Леандро73'
|(4:1) Троссар Леандро80'
|(5:1) Дендонкер Леандер83'
|(6:1) Икома Луис90'
Миньоле Симон•Дендонкер Леандер•Алдервейрельд Тоби•Вертонген Ян•Кастань Тимоти 84' (Фас Ваут ( 84') •Витсель Аксель 36' 84' (Икома Луис ( 84') •Тилеманс Юри•Карраско Янник•Де Брёйне Кевин 75' (Де Кетеларе Шарль ( 75') •Азар Эден 66' (Троссар Леандро ( 66') •Бачуайи Миши 84' (Азар Торган ( 84')
Дронговски Бартломей•Гумни Роберт•Глик Камил•Беднарек Ян•Пухач Тымотеуш 46' (Шимански Дамиан ( 46') •Журковски Шимон•Крыховяк Гжегож 14' 46' (Берешиньски Бартош ( 46') •Каминьски Якуб 81' (Залевски Никола ( 81') •Зелиньски Пётр•Шиманьски Себастиан 66' (Кэш Мэтти ( 66') •Левандовски Роберт 69' (Букса Адам ( 69')
08 июня. Стадион "им. короля Бодуэна".