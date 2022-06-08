Бельгия забила 6 мячей полякам, пропустив первой

После фиаско в матче с Голландией (1:4) бельгийцы рисковали проиграть ещё один домашний поединок, против команды Польши. Гости вели в счете после гола Роберта Левандовски, но второй сенсации все же не получилось. «Красные дьяволы» отыгрались после перерыва благодаря голу Акселя Витселя, а далее удары Кевина де Брёйне, Леандро Троссара (дважды) и Леандера Дендронкера сделали результат 5:1. На 90-й минуте Луис Икома забил шестой мяч.

У сегодняшних соперников по три очка.