Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Бельгия забила 6 мячей полякам, пропустив первой

08 Июня 2022 • 23:41 Комментировать
Бельгия
6:1
Польша
окончен

После фиаско в матче с Голландией (1:4) бельгийцы рисковали проиграть ещё один домашний поединок, против команды Польши. Гости вели в счете после гола Роберта Левандовски, но второй сенсации все же не получилось. «Красные дьяволы» отыгрались после перерыва благодаря голу Акселя Витселя, а далее удары Кевина де Брёйне, Леандро Троссара (дважды) и Леандера Дендронкера сделали результат 5:1. На 90-й минуте Луис Икома забил шестой мяч.

У сегодняшних соперников по три очка.

Протокол игры  
Бельгия 6:1Польша
  28'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Витсель Аксель42'   
(2:1) Де Брёйне Кевин59'   
(3:1) Троссар Леандро73'   
(4:1) Троссар Леандро80'   
(5:1) Дендонкер Леандер83'   
(6:1) Икома Луис90'   
Миньоле СимонДендонкер ЛеандерАлдервейрельд ТобиВертонген ЯнКастань Тимоти  84' (Фас Ваут (  84') Витсель Аксель   36'  84' (Икома Луис (  84') Тилеманс ЮриКарраско ЯнникДе Брёйне Кевин  75' (Де Кетеларе Шарль (  75') Азар Эден  66' (Троссар Леандро (  66') Бачуайи Миши  84' (Азар Торган (  84')
Запасные: Мёнье ТомаСелс МатцВанакен ХансМертенс ДрисТеате АртурБоята ДедрикКастельс Коэн
Дронговски БартломейГумни РобертГлик КамилБеднарек ЯнПухач Тымотеуш  46' (Шимански Дамиан (  46') Журковски ШимонКрыховяк Гжегож   14'  46' (Берешиньски Бартош (  46') Каминьски Якуб  81' (Залевски Никола (  81') Зелиньски ПётрШиманьски Себастиан  66' (Кэш Мэтти (  66') Левандовски Роберт  69' (Букса Адам (  69')
Запасные: Щесны ВойцехСкорупски ЛукашФранковски ПшемыславСвидерски КарольЛинетти КарольВетеска МатеушКлих Матеуш
08 июня. Стадион "им. короля Бодуэна".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Бельгии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Шотландия 2:0 Армения 1.35 4.80 9.50
окончен Ирландия 0:1 Украина 2.55 3.15 3.00
окончен Уэльс 1:2 Голландия 7.00 4.50 1.50
окончен Бельгия 6:1 Польша 1.62 4.15 6.00
09.06  21:45 Швейцария ... Испания 3.65 3.35 2.13
09.06  21:45 Норвегия ... Словения 1.47 4.40 7.60
09.06  21:45 Северная Македония ... Грузия 2.29 3.10 3.55
09.06  21:45 Португалия ... Чехия 1.44 4.40 8.40
09.06  21:45 Косово ... Северная Ирландия 2.11 3.20 3.90
09.06  21:45 Гибралтар ... Болгария 26.00 9.00 1.12
09.06  21:45 Швеция ... Сербия 1.95 3.35 4.40
09.06  21:45 Греция ... Кипр 1.25 5.80 15.00
09.06  21:45 Мальта ... Эстония 2.35 2.95 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Июня
01:08 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Де Йонг стоит 112 млн»
00:41 · Лига наций УЕФА
Петраков: «Поставил всех молодых футболистов, дал отдохнуть всем, Ярмоленко тоже»
00:37 · Лига наций УЕФА
Азар: «Я не утратил былой уровень»
00:14 · Лига наций УЕФА
Украина победила Ирландию вторым составом: четыре игрока Петракова, которые воспользовались ротацией
00:13 · Лига наций УЕФА
Дебютант сборной Украины Качараба: «Впервые в жизни играл на этой позиции»
08 Июня
23:53 · Лига наций УЕФА
Норвегия - Словения: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:49 · Лига наций УЕФА
Сборная Шотландии уверенно обыграла соперников из Армении
23:46 · Лига наций УЕФА
Уэльс, казалось, отобрал победу у Голландии, но на 90-й минуте снова пропустил
23:46 · Испания. Ла Лига
«Вы даже не представляете, насколько он хорош» – Энрике высказался об игроке сборной Испании 2
23:44 · Лига наций УЕФА
Швеция - Сербия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:43 · Лига наций УЕФА
Швейцария - Испания: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:41 · Лига наций УЕФА
Португалия - Чехия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:41 · Лига наций УЕФА
Бельгия забила 6 мячей полякам, пропустив первой
23:39 · Лига наций УЕФА
Греция - Кипр: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:38 · Лига наций УЕФА
Гибралтар - Болгария: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
Все новости
Рекомендуем