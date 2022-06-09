Де Брёйне вошёл в топ-10 бомбардиров сборной Бельгии

Звёздный бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вошёл в десятку лучших бомбардиров своей национальной команды.

В поединке Лиги наций с поляками бельгийский полузащитник отметился забитым мячом и помог своей команде одержать очень крупную победу со счётом 6:1. Теперь в активе де Брёйне стало 24 гола. По этому показателю Кевин поднялся на десятую строчку в истории бельгийской сборной.

Напомним, что лидером сборной Бельгии по количеству забитых мячей является форвард «Челси» Ромелу Лукаку. В активе нападающего солидные 68 голов в составе национальной команды.