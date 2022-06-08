Крыховяк уверен, что Польша далеко пройдёт в Лиге наций

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о перспективах национальной команды в Лиге наций.

В преддверии матча против сборной Бельгии во втором туре Лиги наций Крыховяк считает, что его сборной придётся удвоить усилия, чтобы одержать победу над бельгийцами. По мнению поляка, Бельгия всегда играет на высочайшем уровне.

«Я убежден, что мы можем далеко пройти в этой Лиге наций», — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Бельгии и Польши состоится сегодня, 8 июня. Встреча пройдёт в Брюсселе на стадионе имени «короля Бодуэна». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.