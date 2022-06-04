Мартинес рассказал о состоянии Азара после матча с Нидерландами

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что полузащитник Эден Азар готов к следующему матчу в рамках турнира Лиги наций.

«У него вообще не было ни боли, ни дискомфорта. Все признаки очень положительные», — сказал Мартинес на пресс-конференции, добавив, что видел, как Азар «свободно» двигался на поле.

В 1-м туре Лиги нация Бельгия на своём поле проиграла Нидерландам со счётом 1:4. Стоит отметить, что это первое поражение бельгийцев после того, как национальную команду возглавил Роберто Мартинес.

8 июня сборная Бельгии на своём поле примет Польшу в рамках 2-го тура Лиги наций. Начало матча – в 21:45 мск.