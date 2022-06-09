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Лига наций УЕФА

Левандовски — о поражении от Бельгии: Это фиаско заставит нас о многом задуматься

09 Июня 2022 • 07:48 Комментировать
Бельгия
6:1
Польша
окончен

Польский нападающий Роберт Левандовски поделился с журналистами эмоциями после крупного поражения от бельгийцев в рамках Лиги наций.

Левандовски сказал, что это поражение заставит польскую команду о многом задуматься. Форвард отметил, что футболистам польской сборной часто не хватало сил для того, чтобы просто удерживать у себя мяч, а ещё команда действовала слишком статично.

«Мы должны вынести урок, как нужно играть против таких соперников», - добавил Левандовски.

Напомним, что польская команда крупно уступила бельгийцам со счётом 1:6. Сборная Польши впервые за последние 12 лет пропустила шесть мячей в одном матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Бельгии Роберт Левандовски Лига Наций
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