Левандовски — о поражении от Бельгии: Это фиаско заставит нас о многом задуматься

Польский нападающий Роберт Левандовски поделился с журналистами эмоциями после крупного поражения от бельгийцев в рамках Лиги наций.

Левандовски сказал, что это поражение заставит польскую команду о многом задуматься. Форвард отметил, что футболистам польской сборной часто не хватало сил для того, чтобы просто удерживать у себя мяч, а ещё команда действовала слишком статично.

«Мы должны вынести урок, как нужно играть против таких соперников», - добавил Левандовски.

Напомним, что польская команда крупно уступила бельгийцам со счётом 1:6. Сборная Польши впервые за последние 12 лет пропустила шесть мячей в одном матче.