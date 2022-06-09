Левандовски объяснил свою замену в матче против Бельгии

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свою замену в матче второго тура Лиги наций против Бельгии (1:6).

Напомним, на 69-й минуте встречи форварда сменил Адам Букса.

«Моя замена в середине второго тайма была запланирована. Я сыграл даже больше, чем планировалось. Не уверен, что смогу проводить в каждом матче по 90 минут. Сейчас конец сезона, и моё тело очень устало», — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.

Отметим, что несмотря на разгромное поражение, счёт в середине первого тайма открыл сам Левандовски.

После двух проведённых матчей Польша расположилась на третьей строчке в турнирной таблице четвёртой группы Лиги А. Свой следующий матч подопечные Чеслава Михневича проведут в субботу, 11 июня, против сборной Нидерландов.