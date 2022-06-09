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Азар: «Я не утратил былой уровень»

09 Июня 2022 • 00:37 Комментировать
Бельгия
6:1
Польша
окончен

Вингер сборной Бельгии Эден Азар высказался после победы своей команды над Польшей со счётом 6:1.

Футболист мадридского «Реала» провёл на поле 66 минут, отметившись результативной передачей. Его игра была весьма высоко оценена прессой.

«Я всегда говорил, что вернусь к своему прежнему состоянию, если буду стабильно выходить на поле, – приводит слова Азара RTL. – Сегодня я мог забить, но, к сожалению, упустил свои возможности. Посмотрим, что получится в следующий раз», – продолжил 31-летний игрок.

Эден Азар пропустил значительную часть прошедшего клубного сезона из-за травм. В 23 поединках за «Реал» он отметился одним голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Эден Азар
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