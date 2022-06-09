Азар: Рад, что сумел помочь команде

Полузащитник бельгийской сборной Эден Азар поделился с журналистами мнением по поводу крупной победы своей команды над поляками.

Азар сказал, что он очень рад тому, что сумел помочь своей команде одержать столь крупную победу. Полузащитник отметил, что сейчас сборная Бельгии играет отлично, так что очень важно сохранить этот победный настрой для того, чтобы максимально успешно выступить в рамках Лиги наций.

Напомним, что бельгийская сборная уверенно разобралась с поляками со счётом 6:1. В следующем туре Лиги наций бельгийцы должны будут сыграть с командой из Уэльса.