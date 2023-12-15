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Клубный чемпионат мира

​Определены все полуфиналисты клубного чемпионата мира

15 Декабря 2023 • 23:27 Комментировать
Урава Ред
...
Манчестер Сити
19.12 21:00

На клубном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Саудовской Аравии, были определены все полуфиналисты.

В первом полуфинале турнира 18 декабря отношения выяснят «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Ахли» (Египет). За второй билет в финал на следующий день поспорят «Урава Ред Даймондс» (Япония) и «Манчестер Сити» (Англия).

Финал клубного чемпионата мира пройдёт в следующую пятницу, 22 декабря. Фаворитом турнира считается «Манчестер Сити», выигравший требл в прошлом сезоне.

Напомним, что в прошлом году победителем клубного чемпионата стал мадридский «Реал».

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Флуминенсе Манчестер Сити Урава Ред Даймондс Аль-Ахли Каир ещё теги
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УРАВА РЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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