​Определены все полуфиналисты клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Саудовской Аравии, были определены все полуфиналисты.

В первом полуфинале турнира 18 декабря отношения выяснят «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Ахли» (Египет). За второй билет в финал на следующий день поспорят «Урава Ред Даймондс» (Япония) и «Манчестер Сити» (Англия).

Финал клубного чемпионата мира пройдёт в следующую пятницу, 22 декабря. Фаворитом турнира считается «Манчестер Сити», выигравший требл в прошлом сезоне.

Напомним, что в прошлом году победителем клубного чемпионата стал мадридский «Реал».