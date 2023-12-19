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Клубный чемпионат мира

Гвардиола: «Возможно, это будет единственный финал клубного ЧМ в нашей жизни»

19 Декабря 2023 • 23:54 Комментировать
Урава Ред
0:3
Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в финал клубного чемпионата мира.

«Горожане» уверенно одолели японский «Урава Ред» в полуфинальной встрече, забив три безответных мяча. В пятницу коллектив Гвардиолы сыграет в финале против бразильского «Флуминенсе».

«Теперь нам нужно отдохнуть. Наш план прост – спать, спать и ещё раз спать.

У нас будет выходной, мы поужинаем всей командой и постараемся создать правильную атмосферу. Это особенный момент, и игроки должны понимать, насколько это важно.

Возможно, предстоящий финал клубного ЧМ будет единственным в нашей жизни. Завтра мы начнём изучать игру «Флуминенсе», – цитирует City Zone Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Урава Ред ещё теги

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