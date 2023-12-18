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Бернарду Силва: «Нам не хватает Холанна и де Брёйне»

18 Декабря 2023 • 20:56 Комментировать
Урава Ред
...
Манчестер Сити
Через 21 ч. 47 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признаёт, что команда нуждается в Эрлинге Холанне и Кевине де Брёйне, которые травмированы.

Норвежский форвард пропустил последние матчи «горожан», а также отсутствовал на тренировке команды в преддверии матча клубного чемпионата мира против «Урава Ред Даймондс». Бельгийский хавбек выбыл из строя ещё в самом начале сезона.

«Конечно, Эрлинг для нас очень важен, как и Кевин. Очевидно, что их отсутствие имеет значение для нас, это не может не сказываться. 

Мы очень мотивированы. Мы никогда не выигрывали клубный чемпионат мира, поэтому хотим добиться успеха в данном турнире», – приводит City Xtra слова Бернарду Силвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн ещё теги

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УРАВА РЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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