Бернарду Силва: «Я хотел бы сыграть в финале клубного ЧМ против «Флуминенсе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что надеется сыграть против бразильского «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира.

Действующие победители европейской Лиги чемпионов сыграют в полуфинале с триумфаторами из Азии – японским «Урава Ред». «Флуминенсе» в эти минуты проводит встречу с египетским «Аль-Ахли».

«Я видел финал Кубка Либертадорес, где победил «Флуминенсе». Между бразильским и португальским футболом существует особая связь. Я определённо хотел бы встретиться в финале клубного ЧМ с «Флуминенсе», поскольку считаю бразильский футбол особенным. Конечно, сначала нам нужно сыграть против «Урава Ред», и мы как следует подготовимся к этому матчу», – цитирует City Xtra Силву.