Гвардиола: «Хотим выиграть все возможные трофеи – остался только клубный ЧМ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важно для его команды добиться успеха на клубном чемпионате мира.

19 декабря «горожане» сыграют против японского «Урава Редс» в рамках полуфинала турнира.

«Мы хотим замкнуть круг и выиграть все возможные трофеи – остался только клубный чемпионат мира. Мы знаем, как трудно этого добиться, ведь даже для участия на этом турнире необходимо сделать нечто особенное. Игроки понимают это, мотивация будет запредельной.

Выйти в финал будет нелегко – мы не так много знаем о нашем сопернике. Сборная Японии обыгрывает Германию и другие лучшие команды в мире, так что футбол в этой стране силён», – цитирует City Xtra Гвардиолу.