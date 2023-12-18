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Гвардиола: «Хотим выиграть все возможные трофеи – остался только клубный ЧМ»

18 Декабря 2023 • 21:17 Комментировать
Урава Ред
...
Манчестер Сити
Через 21 ч. 51 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важно для его команды добиться успеха на клубном чемпионате мира.

19 декабря «горожане» сыграют против японского «Урава Редс» в рамках полуфинала турнира.

«Мы хотим замкнуть круг и выиграть все возможные трофеи – остался только клубный чемпионат мира. Мы знаем, как трудно этого добиться, ведь даже для участия на этом турнире необходимо сделать нечто особенное. Игроки понимают это, мотивация будет запредельной.

Выйти в финал будет нелегко – мы не так много знаем о нашем сопернике. Сборная Японии обыгрывает Германию и другие лучшие команды в мире, так что футбол в этой стране силён», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Урава Редс ещё теги

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УРАВА РЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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