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Марез: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет клубный чемпионат мира»

19 Декабря 2023 • 21:50 Комментировать
Урава Ред
0:1
Манчестер Сити
перерыв

Вингер «Аль-Ахли» Рияд Марез пожелал своей бывшей команде добиться триумфа на клубном чемпионате мира.

Алжирский футболист покинул ряды «Манчестер Сити» минувшим летом, переехав в саудовский «Аль-Ахли». Именно в Саудовской Аравии проходят матчи клубного чемпионата мира, на котором «горожане» представляют Европу как победители Лиги чемпионов.

«Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет этот турнир. Да, я не смогу играть, но я навещу команду и постараюсь быть с ней, если смогу», – приводит City Zone слова Мареза.

В настоящий момент коллектив Хосепа Гвардиолы играет против японского «Урава Ред» в полуфинале клубного чемпионата мира. Следить за ходом встречи можно на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез ещё теги

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