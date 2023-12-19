Марез: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет клубный чемпионат мира»

Вингер «Аль-Ахли» Рияд Марез пожелал своей бывшей команде добиться триумфа на клубном чемпионате мира.

Алжирский футболист покинул ряды «Манчестер Сити» минувшим летом, переехав в саудовский «Аль-Ахли». Именно в Саудовской Аравии проходят матчи клубного чемпионата мира, на котором «горожане» представляют Европу как победители Лиги чемпионов.

«Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет этот турнир. Да, я не смогу играть, но я навещу команду и постараюсь быть с ней, если смогу», – приводит City Zone слова Мареза.

В настоящий момент коллектив Хосепа Гвардиолы играет против японского «Урава Ред» в полуфинале клубного чемпионата мира. Следить за ходом встречи можно на сайте LiveResult.