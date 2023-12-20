Родри: «Нунес – отличный игрок, он должен обрести уверенность»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил выступление своего товарища по команде Матеуса Нунеса.

Португалец был признан лучшим игроком встречи клубного чемпионата мира с японским «Урава Ред» (3:0). Именно с его помощью соперники провели автогол, положивший начало разгрому.

«Нунес нуждался в этом, он должен обрести уверенность. Он очень хороший игрок, ещё достаточно молодой, и именно он спровоцировал автогол соперников. Ковачич также забил свой первый гол за нас. Оба показали отличную игру. Я очень рад за них, это важно для всей команды», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Родри.