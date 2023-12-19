«Манчестер Сити» без Холанна и Де Брёйне разгромил «Ураву», пройдя в финал клубного чемпионата мира

«Урава» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках клубного чемпионата мира по футболу. Полуфинальный матч состоялся 19 декабря на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

В Джидде продолжается клубный чемпионат мира по футболу, наконец доехали туда самые главные гости. Они же – главные фавориты. Правда, «Манчестер Сити» ехал прям в скверном расположении духа, ведь за последние шесть туров АПЛ одержал всего одну (!) победу. А сейчас «Арсенал» и «Ливерпуль» имеют шанс ещё нарастить отрыв, дабы добавить себе уверенности в противостоянии с «горожанами».

Холанн и Де Брёйне приехали с командой на турнир, тренировались в общей группе, но даже в заявку на матч не попали. Отдых получили Гвардиол, Диаш и Альварес, оставшиеся на скамейке запасных, а в остальном состав «Сити» был оптимален, невероятно ртутную атаку составили Фоден, Матеус Луис, Бернарду Силва, Грилиш, Ковачич и Родри. Эти ребята моментально прижали к воротам «Ураву», захватив мяч и территорию.

Правда, «горожане» не торопились включать скорости. Очень много движения у штрафной площади, очень мало передач внутрь и каких-либо обострений. Полчаса японцы ощущали давление, однако оборонялись довольно спокойно. Проблемы начались в последние 15 минут, когда силы подиссякли. Сначала Матеуса Луиса по правому полуфлангу включили в штрафную площадь, тот прокинул мимо защитника и сильно пробил под перекладину – Нисикава справился.

Зато подобная атака прошла на первой компенсированной минуте к тайму. Опять же справа пошла обостряющая передача (теперь уже от самого Матеуса), открылся Бернарду Силва и сильно прострелил, а Хейбротен решил сделать работу форварда, в подкате пробив по своим воротам – 0:1. Стоит сказать, что норвежца особо никто не нагнетал в этой ситуации. Добивание произошло уже после перерыва, «Сити» решил не откладывать в долгий ящик.

Кайл Уокер в центре поля мяч забрал и выдал шикарную передачу на ход Ковачичу. Матео выскочил на рандеву с Нисикавой, пробив под перекладину – 0:2. А на исходе часа игрового времени случился разгром. Бернарду Силва стал автором третьего гола в матче, сыграв на добивании. Выстрел активнейшего Матеуса Луиса Нисикава парировал, но Бернарду через ногу незадачливого Хейбротена закатил мяч в угол – 0:3.

«Манчестер Сити» продолжил давление в лёгком режиме, мог ещё увеличивать превосходство. Грилиш вылетал на рандеву, обыгрывал голкипера, но даже пробить не смог – накрыли в подкате. Матеус Луис бил головой с линии вратарской – взял выше ворот. Голов больше не случилось, но трёх вполне хватило для уверенного прохода в финал. «Манчестер Сити» не затратил особо много сил перед битвой за трофей с «Флуминенсе».