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«Манчестер Сити» без Холанна и Де Брёйне разгромил «Ураву», пройдя в финал клубного чемпионата мира

19 Декабря 2023 • 22:54 Комментировать
Урава Ред
0:3
Манчестер Сити
окончен

«Урава» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках клубного чемпионата мира по футболу. Полуфинальный матч состоялся 19 декабря на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Протокол игры  
Урава Ред0:3Манчестер Сити
  45'Хейбротен Мариус (0:1)
  52'Ковачич Матео (0:2)
  59'Силва Бернарду (0:3)
Нисикава СусакуСэкинэ ТакахироШольц АлександрХейбротен МариусАкимото ТакахироИто Ацуки 57' (Схалк Алекс ( 57') Ивао Кэн 77' (Сибато Каи ( 77') Окубо Томоаки 57' (Огивара Такуя ( 57') Ясуи КайтоКоидзуми Ёшио 64' (Линссен Брайан ( 64') Канте Хосе 64' (Накацзима Шоя ( 64')
Запасные: Ёсида СюнИванами ТакуяНиэкава АюмиПаня ЭканитКороки СиндзоСакаи ХирокиОхата Аюму
Эдерсон МораесУокер КайлАканджи Мануэль 64' (Альварес Хулиан ( 64') Аке НатанФоден Фил 64' (Бобб Оскар ( 64') Стоунс Джон 77' (Гомес Серхио ( 77') Родри Эрнандес 77' (Филлипс Кэлвин ( 77') Ковачич МатеоГрилиш ДжекСилва Бернарду 64' (Гвардиол Йошко ( 64') Луис Матеус II
Запасные: Льюис РикоДиаш РубенАллейне МаксСусохо МамадуОртега ШтефанХэмилтон МикаКарсон Скотт
19 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

 

В Джидде продолжается клубный чемпионат мира по футболу, наконец доехали туда самые главные гости. Они же – главные фавориты. Правда, «Манчестер Сити» ехал прям в скверном расположении духа, ведь за последние шесть туров АПЛ одержал всего одну (!) победу. А сейчас «Арсенал» и «Ливерпуль» имеют шанс ещё нарастить отрыв, дабы добавить себе уверенности в противостоянии с «горожанами».

Холанн и Де Брёйне приехали с командой на турнир, тренировались в общей группе, но даже в заявку на матч не попали. Отдых получили Гвардиол, Диаш и Альварес, оставшиеся на скамейке запасных, а в остальном состав «Сити» был оптимален, невероятно ртутную атаку составили Фоден, Матеус Луис, Бернарду Силва, Грилиш, Ковачич и Родри. Эти ребята моментально прижали к воротам «Ураву», захватив мяч и территорию.

Правда, «горожане» не торопились включать скорости. Очень много движения у штрафной площади, очень мало передач внутрь и каких-либо обострений. Полчаса японцы ощущали давление, однако оборонялись довольно спокойно. Проблемы начались в последние 15 минут, когда силы подиссякли. Сначала Матеуса Луиса по правому полуфлангу включили в штрафную площадь, тот прокинул мимо защитника и сильно пробил под перекладину – Нисикава справился.

Зато подобная атака прошла на первой компенсированной минуте к тайму. Опять же справа пошла обостряющая передача (теперь уже от самого Матеуса), открылся Бернарду Силва и сильно прострелил, а Хейбротен решил сделать работу форварда, в подкате пробив по своим воротам – 0:1. Стоит сказать, что норвежца особо никто не нагнетал в этой ситуации. Добивание произошло уже после перерыва, «Сити» решил не откладывать в долгий ящик.

Кайл Уокер в центре поля мяч забрал и выдал шикарную передачу на ход Ковачичу. Матео выскочил на рандеву с Нисикавой, пробив под перекладину – 0:2. А на исходе часа игрового времени случился разгром. Бернарду Силва стал автором третьего гола в матче, сыграв на добивании. Выстрел активнейшего Матеуса Луиса Нисикава парировал, но Бернарду через ногу незадачливого Хейбротена закатил мяч в угол – 0:3.

«Манчестер Сити» продолжил давление в лёгком режиме, мог ещё увеличивать превосходство. Грилиш вылетал на рандеву, обыгрывал голкипера, но даже пробить не смог – накрыли в подкате. Матеус Луис бил головой с линии вратарской – взял выше ворот. Голов больше не случилось, но трёх вполне хватило для уверенного прохода в финал. «Манчестер Сити» не затратил особо много сил перед битвой за трофей с «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Урава Ред

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