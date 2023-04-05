Де Лигт – о вылете из Кубка Германии: «Баварии» не хватало желания биться»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мыслями после поражения в четвертьфинале Кубка Германии от «Фрайбурга» (1:2).

Коллектив Томаса Тухеля неожиданно уступил в родных стенах, вылетев из турнира. «Фрайбург» забил победный мяч на 95-й минуте.

«Мы были недостаточно хороши в сегодняшнем матче, создавали слишком мало моментов. Очень неприятно пропускать решающий гол на последней минуте. Было ощущение, будто нам не хватало упорства в дуэлях, мы не показали свой максимум. Нужно всегда бороться за все трофеи, потому что мы – «Бавария», но теперь нам необходимо прийти в себя и смотреть вперёд», – заявил нидерландский футболист в послематчевом интервью.