Киммих – о поражении от «Фрайбурга»: «Бавария» умудрилась вылететь, когда это было почти невозможно»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не стал сдерживаться после вылета из Кубка Германии от «Фрайбурга» (1:2).

Коллектив Томаса Тухеля покинул турнир на четвертьфинальной стадии. Мюнхенцы останутся без триумфа в Кубке Германии в третьем сезоне кряду, что происходит с клубом впервые с начала века.

«Меня ужасно злит наш вылет. Мы проиграли, хотя, на мой взгляд, проиграть сегодня было почти невозможно. «Фрайбург» вообще ничего не создал – только дальний удар и пенальти.

Мы слишком часто проигрываем, ведя в счёте. Возникает ощущение, что нам не хватает страсти», – приводит Bayern & Germany слова Киммиха.